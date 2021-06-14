Об этом Гудков сказал в эфире программы "Между прочим". Он пояснил, что не волнуется за свою жизнь, ведь хорошо знает стратегию Владимира Путина.

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Стратегия Путина

"Я сейчас чувствую себя в безопасности. Если бы они хотели меня убить, посадить или отравить – наверное, они бы это сделали в России, поскольку у Путина есть такая стратегия", – сказал Гудков.

По его словам, глава Кремля сначала вытесняет своих оппонентов из страны – делает все, чтобы они уехали.

Если люди не едут – тогда они начинают использовать другие механизмы,

– подчеркнул Гудков.

Он также добавил, что репрессии в отношении его и его коллег начались постепенно, а не внезапно. "Репрессивная машина сначала стартует, а потом понемногу набирает обороты. Все сильнее и больше людей попадали под репрессии. Это связано с падением рейтингов", – подытожил Гудков.

К слову. В СМИ появилась информация, что Гудков планирует уехать из Украины в Болгарию.

Репрессии против Гудкова: что известно