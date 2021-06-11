Шаламай вышел из общежития на улице Крылова около 09:30. Правоохранители сообщили лишь год его рождения – 2003.

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Как выяснилось, в университете парень так и не появился. Сейчас его место пребывания неизвестно,

– рассказали в полиции.

Что известно о Дмитрии Шаламае

Парень – среднего телосложения и ростом 180 – 185 сантиметров. Волосы у него темно русые и короткие, а глаза карие. На шее с левой стороны у Дмитрия есть родинка.

В последний раз студент был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.

Правоохранители просят всех, кто владеет важной информацией относительно исчезновения парня, звонить по номеру 063 535 43 70, или на линию 102.

Обратите внимание! В Покровске Днепропетровской области 2 дня искали пропавшего 8-летнего мальчика. 8 июня ребенка нашли мертвым возле канализационного коллектора. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ухажер матери убитого. По данным следствия, мужчина задушил мальчика, чтобы отомстить женщине за то, что она отказала ему в интиме.