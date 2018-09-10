Пошел на прогулку и подорвался: на Луганщине погиб местный житель

На Луганщине погиб 55-летний житель Станицы Луганской, подорвавшись на растяжке.

Как информирует полиция Луганской области, примерно в 12:05 понедельника к ним поступило сообщение от 58-летней местной жительницы.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Красногоровку из пулеметов, начался пожар: фото

Женщина рассказала, что еще утром ее 55-летний муж вышел на прогулку и к обеду не вернулся.

На поиски мужчины отправили местных правоохранителей и уже через несколько часов недалеко от железнодорожной станции Кондрашевская-Новая обнаружили тело мужчины в зарослях.

Полицейским удалось эвакуировать тело, на котором обнаружили немало минно-взрывных травм.

К слову, 8 сентября после ремонта возобновил работу КПВВ "Станица Луганская", который на сегодня является единственным пропускным пунктом на линии разграничения на Луганщине.