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Пошел на прогулку и подорвался: на Луганщине погиб местный житель

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На Луганщине мужчина подорвался на растяжке
На Луганщине мужчина подорвался на растяжке / Пресс-служба полиции

На Луганщине погиб 55-летний житель Станицы Луганской, подорвавшись на растяжке.

Как информирует полиция Луганской области, примерно в 12:05 понедельника к ним поступило сообщение от 58-летней местной жительницы.

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Женщина рассказала, что еще утром ее 55-летний муж вышел на прогулку и к обеду не вернулся.

На поиски мужчины отправили местных правоохранителей и уже через несколько часов недалеко от железнодорожной станции Кондрашевская-Новая обнаружили тело мужчины в зарослях.

Полицейским удалось эвакуировать тело, на котором обнаружили немало минно-взрывных травм.

К слову, 8 сентября после ремонта возобновил работу КПВВ "Станица Луганская", который на сегодня является единственным пропускным пунктом на линии разграничения на Луганщине.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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