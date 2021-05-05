В Дубенском районе Ровненской области разыскивают 83-летнюю женщину. Она не вернулась домой на Пасху – после службы в храме.

Пропавшая бабушка проживает в селе Певжа, бывшего Млиновского района. Последний раз пенсионерку видели около 3:30 ночи – на одной из улиц села.

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Сейчас поисками женщины заняты около 3 десятков полицейских. В этом им помогают сотрудники ГСЧС и местные жители.

Что известно о пропавшей пенсионерке

Анна Васейко родилась 15 февраля 1938 года.

Она была одета в длинную синюю куртку, черные валенки и вишневый платок.

Всех, кто видел пенсионерку, просят немедленно сообщить в полицию по телефону 098 957 44 37 или 102.

На Пасху полиция работала в усиленном режиме

Отметим, что на Пасху полиция работала в усиленном режиме. Больше патрулей выставили на автодорогах и в зонах отдыха. Также правоохранители следили, чтобы в храмах и вблизи них придерживались противоэпидемиологических мероприятий.