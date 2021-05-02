Полицейские работают в усиленном режиме на пасхальные праздники. Больше всего внимания уделяют патрули зонам отдыха и, конечно, безопасности на автодорогах. В полиции говорят, украинцы массово едут отдыхать даже вопреки карантинным ограничениям в некоторых регионах.

С порядком на дорогах и в зонах рекреации следят как автопатрули, так и пешие полицейские. Привлекли также сотрудников Нацгвардии.

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Украинцы массово выезжают в зоны отдыха

Усиленный режим патрулирований действует со 2 мая. Как рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, именно с Пасхи люди массово выезжают в леса и парки на отдых, вопреки тому, что в некоторых регионах до сих пор действуют правила строгого карантина.

Нацеливаю работу патрульных нарядов, групп реагирования патрульной полиции на жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения, особенно что касается управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

– отметил Фацевич.

Правоохранители перед праздниками проводили профилактическую работу

Отметим, что перед Пасхой полиция проводила разъяснительную работу относительно того, как следует вести себя во время богослужений и посещения храмов. В МВД уверяют, что именно благодаря такой профилактике религиозные мероприятия в Украине прошли спокойно и без массовых нарушений.



Полиция усиленно следит за порядком на дорогах / Фото Нацполиции

Обратите внимание! 2 мая христиане восточного обряда отмечают Пасху. С праздником Христова Воскресения украинцев поздравили политики и руководство государства.