Вкусной паски и правильно надетой маски, – политики поздравили украинцев с Пасхой
В воскресенье 2 мая христиане восточного обряда отмечают один из самых больших праздников – Пасху. Политики поздравили украинцев, пожелав им мира, согласия и здоровья, а также напомнили о карантине.
Источник:24 канал
Пасхальное видеообращение записали премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, спикер парламента Дмитрий Разумков, пятый президент Петр Порошенко и другие.
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Денис Шмыгаль
Премьер написал, что ежегодно праздник Воскресения Господня приносит в дома украинцев веру и надежду.
Веру в неотвратимую победу света над тьмой. Надежду в счастливое и радостное будущее,
– отметил чиновник.
Шмыгаль пожелал всем крепкого здоровья, домашнего уюта и душевного равновесия.
Виталий Кличко
Мэр Киева обнародовал видео, в котором он с пасхальной корзиной прогуливается по парку "Владимирская горка" – от памятника Архистратигу Михаилу до пешеходно-велосипедного моста.
"В день Воскресения Господня мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. В этот день приходит настоящая весна. И утверждается наша вера. Мы все преодолеем! Если будем осторожными и сознательными, если будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", – подчеркнул Кличко.
Максим Степанов
Министр здравоохранения также поздравил украинцев с Пасхой. Степанов попросил украинцев праздновать сдержанно, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период.
Он отметил, что Минздрав не вводил дополнительных запретов, потому что эпидемия пошла на спад. Однако министр призвал сделать все, чтобы защитить себя и близких в этот день.
Желаю всем вкусной паски и правильно надетой маски!
– написал Степанов.
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Дмитрий Разумков
Глава Верховной Рады пожелал украинцам крепкого здоровья, мира, уюта и добра.
"Пусть в душе каждого царит спокойствие, гармония, вера и любовь. С Праздником Воскресения Христова!" – отметил Разумков.
Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики надеется, что украинцы проводят праздник с семьей и пробуют традиционные блюда.
Погода за окном только поднимает настроение и располагает к прогулкам. Мы с Даней и Аней уже успели насладиться паской и бежим на свежий воздух. Добра, душевного равновесия, радости и Божьей благодати
– написал Ткаченко.
Также политик опубликовал пасхальное фото с семьей.
Ткаченко с семьей / Фото из телеграма Ткаченко
Петр Порошенко
Пятый президент Украины напомнил, что украинцы пришли к Пасхе через испытания: войну, пандемию, проблемы и несправедливости.
"Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее. Поздравляю всех украинцев, для кого Пасха действительно Великий День. Все у нас будет хорошо. Обязательно!" – подчеркнул Порошенко.
Юлия Тимошенко
Лидер "Батькивщины" присоединилась к поздравлениям, отметив, что мы всегда ждем Пасху как в первый раз.
Потому что это – большой праздник пробуждения и обновления, весны и возрождения. И тогда понимаешь, что это не только о религии. Это о вере, надежде и любви в их высоких смыслах и проявлениях. Это дни великого шанса, который снова и снова дарит нам жизнь. День, когда наступило новое святое утро на Земле,
– написала Тимошенко.
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