В воскресенье 2 мая христиане восточного обряда отмечают один из самых больших праздников – Пасху. Политики поздравили украинцев, пожелав им мира, согласия и здоровья, а также напомнили о карантине.

Пасхальное видеообращение записали премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, спикер парламента Дмитрий Разумков, пятый президент Петр Порошенко и другие.

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Денис Шмыгаль

Премьер написал, что ежегодно праздник Воскресения Господня приносит в дома украинцев веру и надежду.

Веру в неотвратимую победу света над тьмой. Надежду в счастливое и радостное будущее,

– отметил чиновник.

Шмыгаль пожелал всем крепкого здоровья, домашнего уюта и душевного равновесия.

Виталий Кличко

Мэр Киева обнародовал видео, в котором он с пасхальной корзиной прогуливается по парку "Владимирская горка" – от памятника Архистратигу Михаилу до пешеходно-велосипедного моста.

"В день Воскресения Господня мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. В этот день приходит настоящая весна. И утверждается наша вера. Мы все преодолеем! Если будем осторожными и сознательными, если будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", – подчеркнул Кличко.

Максим Степанов

Министр здравоохранения также поздравил украинцев с Пасхой. Степанов попросил украинцев праздновать сдержанно, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период.

Он отметил, что Минздрав не вводил дополнительных запретов, потому что эпидемия пошла на спад. Однако министр призвал сделать все, чтобы защитить себя и близких в этот день.

Желаю всем вкусной паски и правильно надетой маски!

– написал Степанов.

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Дмитрий Разумков

Глава Верховной Рады пожелал украинцам крепкого здоровья, мира, уюта и добра.

"Пусть в душе каждого царит спокойствие, гармония, вера и любовь. С Праздником Воскресения Христова!" – отметил Разумков.

Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики надеется, что украинцы проводят праздник с семьей и пробуют традиционные блюда.

Погода за окном только поднимает настроение и располагает к прогулкам. Мы с Даней и Аней уже успели насладиться паской и бежим на свежий воздух. Добра, душевного равновесия, радости и Божьей благодати

– написал Ткаченко.

Также политик опубликовал пасхальное фото с семьей.