У неділю 2 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят – Великдень. Політики привітали українців, побажавши їм миру, злагоди та здоров'я, а також нагадали про карантин.

Великоднє відеозвернення записали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мер Києва Віталій Кличко, спікер парламенту Дмитро Разумков, п'ятий президент Петро Порошенко та інші.

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Денис Шмигаль

Прем'єр написав, що щороку свято Воскресіння Господнього привносить в оселі українців віру та надію.

Віру в невідворотну перемогу світла над темрявою. Надію у щасливе та радісне майбутнє,

– зазначив урядовець.

Шмигаль побажав усім міцного здоров’я, домашнього затишку та душевної рівноваги.

Віталій Кличко

Мер Києва оприлюднив відео, в якому він з великоднім кошиком прогулюється парком "Володимирська гірка" – від пам'ятника Архистратигу Михаїлу до пішохідно-велосипедного мосту.



"В день Воскресіння Господнього світ радіє перемозі добра над злом, життя над смертю . У цей день приходить справжня весна. І утверджується наша віра. Ми все подолаємо! Якщо будемо обережними і свідомими, якщо будемо піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких", – наголосив Кличко.

Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я також привітав українців з Пасхою. Степанов попросив українців святкувати стримано, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період.

Він зазначив, що МОЗ не вводило додаткових заборон, бо епідемія пішла на спад. Однак міністр закликав зробити все, щоб захистити себе і близьких у цей день.

Бажаю всім смачної паски і правильно надягненої маски!

– написав Степанов.

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Дмитро Разумков