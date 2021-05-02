Смачної паски та правильно одягненої маски, – політики привітали українців з Великоднем
У неділю 2 травня християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят – Великдень. Політики привітали українців, побажавши їм миру, злагоди та здоров'я, а також нагадали про карантин.
Джерело:24 канал
Великоднє відеозвернення записали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мер Києва Віталій Кличко, спікер парламенту Дмитро Разумков, п'ятий президент Петро Порошенко та інші.
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Денис Шмигаль
Прем'єр написав, що щороку свято Воскресіння Господнього привносить в оселі українців віру та надію.
Віру в невідворотну перемогу світла над темрявою. Надію у щасливе та радісне майбутнє,
– зазначив урядовець.
Шмигаль побажав усім міцного здоров’я, домашнього затишку та душевної рівноваги.
Віталій Кличко
Мер Києва оприлюднив відео, в якому він з великоднім кошиком прогулюється парком "Володимирська гірка" – від пам'ятника Архистратигу Михаїлу до пішохідно-велосипедного мосту.
"В день Воскресіння Господнього світ радіє перемозі добра над злом, життя над смертю. У цей день приходить справжня весна. І утверджується наша віра. Ми все подолаємо! Якщо будемо обережними і свідомими, якщо будемо піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких", – наголосив Кличко.
Максим Степанов
Міністр охорони здоров'я також привітав українців з Пасхою. Степанов попросив українців святкувати стримано, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період.
Він зазначив, що МОЗ не вводило додаткових заборон, бо епідемія пішла на спад. Однак міністр закликав зробити все, щоб захистити себе і близьких у цей день.
Бажаю всім смачної паски і правильно надягненої маски!
– написав Степанов.
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Дмитро Разумков
Глава Верховної Ради побажав українцям міцного здоров’я, злагоди, затишку та добра.
"Нехай в душі кожного панує спокій, гармонія, віра та любов. Зі Святом Воскресіння Христового!" – зазначив Разумков.
Олександр Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики сподівається, що українці проводять свято з сім’єю та куштують традиційні страви.
Погода за вікном тільки підіймає настрій і спонукає до прогулянок. Ми з Данею і Анею вже встигли посмакувати паску і біжимо на свіже повітря. Добра, душевної рівноваги, радості та Божої благодаті!
– написав Ткаченко.
Також політик опублікував великоднє фото з сім'єю.
Ткаченко з сім'єю / Фото з телеграму Ткаченка
Петро Порошенко
П'ятий президент України нагадав, що українці прийшли до Великодня через випробування: війну, пандемію, негаразди і несправедливості.
"Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння. Як українці, знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє. Вітаю усіх українців, для кого Великдень справді Великий День. Все у нас буде добре. Обов’язково!" – наголосив Порошенко.
Юлія Тимошенко
Лідерка "Батьківщини" долучилась до привітань, наголосивши, що ми завжди чекаємо Великдень як вперше.
Бо це – велике свято пробудження і оновлення, весни і відродження. І тоді розумієш, що це не тільки про релігію. Це про віру, надію та любов у їхніх найвищих сенсах і проявах. Це дні великого шансу, який знову й знову дарує нам життя. День, коли настав новий святий ранок на Землі,
– написала Тимошенко.
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