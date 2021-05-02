Поліцейські працюють у посиленому режимі на великодні свята. Найбільше уваги приділяють патрулі зонам відпочинку та, звісно, безпеці на автошляхах. У поліції кажуть, українці масово їдуть відпочивати навіть всупереч карантинним обмеженням у деяких регіонах.

З порядком на дорогах та у зонах рекреації стежать, як автопатрулі, так і піші поліцейські. Залучили також співробітників Нацгвардії.

До теми Українські військові в ООС святкують Великдень: фото

Українці масово виїжджають у зони відпочинку

Посилений режим патрулювань діє з 2 травня. Як розповів заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, саме з Великодня люди масово виїжджають в ліси та парки на відпочинок, всупереч тому, що в деяких регіонах досі діють правила суворого карантину.

Націлюю роботу патрульних нарядів, груп реагування патрульної поліції на жорсткий контроль дотримання правил дорожнього руху, особливо що стосується керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння,

– зауважив Фацевич.

Правоохоронці перед святами проводили профілактичну роботу

Зазначимо, що перед Великоднем поліція проводила роз'яснювальну роботу щодо того, як слід поводитись під час богослужінь та відвідин храмів. У МВС запевняють, що саме завдяки такій профілактиці релігійні заходи в Україні відбулись спокійно та без масових порушень.

Поліція посилено стежить за порядком на дорогах / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! 2 травня християни східного обряду відзначають Великдень. Зі святом Христового Воскресіння українців привітали політики та керівництво держави.