У районі проведення Операції об'єднаних сил українські бійці зустріли Великдень. Військові капелани разом з нашими героями помолились та освятили штатні кошики.

Так, капелани разом із воїнами Збройних Сил вознесли молитву за мир у нашій країні та її процвітання, здоров’я і добробут всього українського народу.

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Традиційне Великоднє вітання "Христос Воскрес!" сьогодні лунає по всій Україні та в усіх військових колективах, також тих, які стоять на захисті нашого миру, виконуючи завдання у складі Об’єднаних сил,

– мовиться у повідомленні ООС.

Армійські столи всіх підрозділів прикрашатимуть великодні паски, писанки та інші святкові смаколики.

Привітання Хомчака

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак привітав українців з Великоднем. Він нагадав, що восьмий рік поспіль ЗСУ є вартовими миру над нашою країною та всією Європою.

Щиро вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового. Воно нагадує нам про цінності, які ми захищаємо, – єдність, любов, справедливість, мир, торжество добра над злом і життя над смертю,

– заявив головнокомандувач.

Бійці забезпечують можливість жити мирним життям: розбудовувати державу, народжувати дітей, сіяти хліб, відзначати свята. Тому Хомчак попросив усіх українців у своїх молитвах згадати мужніх, нескорених захисників країни, а також помолитися про упокій душ загиблих героїв.