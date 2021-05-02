В районе проведения Операции объединенных сил украинские бойцы встретили Пасху. Военные капелланы вместе с нашими героями помолились и освятили штатные корзины.

Так, капелланы вместе с воинами Вооруженных Сил вознесли молитву за мир в нашей стране и ее процветание, здоровье и благосостояние всего украинского народа.

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Традиционное пасхальное приветствие "Христос Воскрес!" сегодня звучит по всей Украине и во всех военных коллективах, также тех, которые стоят на защите нашего мира, выполняя задачи в составе Объединенных сил,

– говорится в сообщении ООС.

Армейские столы всех подразделений будут украшать пасхальные паски, писанки и другие праздничные вкусности.

Поздравление Хомчака

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак поздравил украинцев с Пасхой. Он напомнил, что восьмой год подряд ВСУ являются стражами мира над нашей страной и всей Европой.

Искренне поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова. Он напоминает нам о ценностях, которые мы защищаем, – единство, любовь, справедливость, мир, торжество добра над злом и жизнь над смертью,

– заявил главнокомандующий.

Бойцы обеспечивают возможность жить мирной жизнью: развивать государство, рожать детей, сеять хлеб, отмечать праздники. Поэтому Хомчак попросил всех украинцев в своих молитвах вспомнить мужественных, непокоренных защитников страны, а также помолиться об упокоении душ погибших героев.