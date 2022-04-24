Коллеги-пилоты оборвали с ним все связи. Об этом Антонов рассказал в интервью 24 каналу.

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"Люди заперлись"

По его словам, он слегка общался со своими коллегами до начала полномасштабного наступления России.

Все коллеги, с которыми мы вместе учились, сейчас ушли куда-то в подполье и оборвали все связи,

– подчеркнул Антонов.

Он считает, что люди живут в своем мире, который невозможно понять. "Люди заперлись и верят только в то, во что они верят", – добавил пилот.

Заметим! Во времена СССР Дмитрий Антонов учился в Балашевском высшем военном авиационном училище. Он расположен в Саратовском регионе России.

Полное интервью с Дмитрием Антоновым: смотрите видео