Колеги-пілоти обірвали з ним усі зв'язки. Про це Антонов розповів в інтерв'ю 24 каналу.
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"Люди замкнулися"
За його словами, він трохи спілкувався зі своїми колегами до початку повномасштабного наступу Росії.
Усі колеги, з якими ми разом навчалися, зараз пішли кудись у підпілля та обірвали усі зв'язки,
– наголосив Антонов.
Він вважає, що ті люди живуть у своєму світі, який неможливо зрозуміти. "Люди замкнулися і вірять лише в те, у що вони вірять", – додав пілот.
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