Колеги-пілоти обірвали з ним усі зв'язки. Про це Антонов розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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"Люди замкнулися"

За його словами, він трохи спілкувався зі своїми колегами до початку повномасштабного наступу Росії.

Усі колеги, з якими ми разом навчалися, зараз пішли кудись у підпілля та обірвали усі зв'язки,

– наголосив Антонов.

Він вважає, що ті люди живуть у своєму світі, який неможливо зрозуміти. "Люди замкнулися і вірять лише в те, у що вони вірять", – додав пілот.

Зауважимо! За часів СРСР Дмитро Антонов навчався у Балашівському вищому військовому авіаційному училищі. Воно розташоване в Саратовському регіоні Росії.

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