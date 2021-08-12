Инцидент произошел вечером на реке Рика. Детям исполнилось 10 и 11 лет.
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Начался сильный ливень
Когда мальчики рыбачили, начался сильный дождь. Впоследствии вода стала прибывать, и дети оказались посреди бушующей стихии. Они звали на помощь. К счастью, их услышали местные жители и вызвали спасателей.
Чрезвычайники спасали детей / Фото ГСЧС
Спасатели заехали в реку
Из-за мелководья чрезвычайники не могли взять плавсредства. Поэтому они добрались на пожарном авто к детям и спасли их. Дальше ребят передали в руки родителей.
Мальчики не пострадали, только испугались.
Последние инциденты с детьми на воде
- 12 июля в Киеве 2-летний ребенок едва не погиб, захлебнувшись водой из бассейна. Девочку спасли патрульные, которые оперативно "откачали" ее и увезли в больницу.
- 10 августа на 53-м километре Песчаной косы Черного моря утонул 4-летний малыш. Рядом с ребенком в тот момент была его мать, но спасти ребенка не удалось.
- В Днепре 8 августа погиб ребенок в аквапарке на Набережной Победы. Очевидцы рассказали, что 9-летний мальчик утонул якобы тогда, когда родители отдыхали "на баре".