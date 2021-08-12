Инцидент произошел вечером на реке Рика. Детям исполнилось 10 и 11 лет.

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Начался сильный ливень

Когда мальчики рыбачили, начался сильный дождь. Впоследствии вода стала прибывать, и дети оказались посреди бушующей стихии. Они звали на помощь. К счастью, их услышали местные жители и вызвали спасателей.



Чрезвычайники спасали детей / Фото ГСЧС

Спасатели заехали в реку

Из-за мелководья чрезвычайники не могли взять плавсредства. Поэтому они добрались на пожарном авто к детям и спасли их. Дальше ребят передали в руки родителей.

Мальчики не пострадали, только испугались.

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