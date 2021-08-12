Інцидент стався ввечері на річці Ріка. Дітям виповнилось 10 та 11 років.

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Почалась сильна злива

Коли хлопчики рибалили, почався сильний дощ. Згодом вода стала прибувати, тож діти опинились посеред бурхливої стихії. Вони кликали на допомогу. На щастя, їх почули місцеві жителі та викликали рятувальників.



Надзвичайники рятували дітей / Фото ДСНС

Рятувальники заїхали у річку

Через мілководдя надзвичайники не могли взяти плавзасоби. Тому вони дістались пожежним авто до дітей та врятували їх. Далі малечу передали до рук батьків.

Хлопчики не постраждали, лише налякались.

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