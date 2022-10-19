Указ об увольнении Врублевского президент уже подписал. Ранее на отставке дипломата настаивал Казахстан.

Актуально Посол Украины в Казахстане извинился за резкие и радикальные высказывания о россиянах

Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане,

– говорится в сообщении.

Что посол говорил о россиянах

Высказывания, ставшие причиной для увольнения, Врублевский сказал еще в августе в интервью одному из казахских блоггеров. В нем посол эмоционально рассказывал о войне на Украине.

Комментируя жесткую и подлую войну, которую Россия начала против нашего государства, дипломат сказал: "Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Этот отрывок сразу разошелся по российским СМИ, которые, кстати, не раз призывали к геноциду украинцев. Пророссийские организации Казахстана потребовали признать посла персоной нон грата.

После этого министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест. В то же время посол извинился за свои слова. Он сказал, что находился в повышенном эмоциональном состоянии, потому что потерял дом из-за российской армии.

Интересно Россиянин призвал сделать Турцию частью России: силовики Эрдогана выбросили его из страны.

Обратите внимание! Ранее с должности посла Украины в Германии уволили Андрея Мельника. С начала полномасштабной войны дипломат резко критиковал немецкое правительство за то, что это недостаточно помогает Украине в противостоянии агрессии.

Зеленский осуществил кадровые назначения

18 октября президент произвел и другие назначения. В частности, послом Украины в Словакии теперь будет Мирослав Кастрана, а представителем нашего государства в Марокко – Сергей Саенко.

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