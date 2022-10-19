Указ про звільнення Врублевського президент вже підписав. Раніше на відставці дипломата наполягав Казахстан.

Актуально Посол України у Казахстані вибачився за різкі й радикальні вислови про росіян

Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Казахстані,

– мовиться у повідомленні.

Що посол казав про росіян

Висловлювання, які стали причиною для звільнення, Врублевський сказав ще в серпні в інтерв'ю одному з казахських блогерів. У ньому посол емоційно розповідав про війну в Україні.

Коментуючи жорстку й підлу війну, яку Росія розпочала проти нашої держави, дипломат сказав: "Намагаємося вбити їх більше. Що більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям".

Цей уривок одразу розійшовся по російських ЗМІ, які, до речі, неодноразово закликали до геноциду українців. Проросійські організації Казахстану почали вимагати визнати посла персоною нон грата.

Після цього міністерство закордонних справ Казахстану викликало Врублевського та висловило йому протест. Водночас посол перепросив за свої слова. Він сказав, що перебував у підвищеному емоційному стані, адже втратив дім через російську армію.

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Зверніть увагу! Раніше з посади посла України в Німеччині звільнили Андрія Мельника. З початку повномасштабної війни дипломат різко критикував німецький уряд за те, що той недостатньо допомагає Україні у протистоянні агресії.

Зеленський здійснив кадрові призначення

18 жовтня президент зробив й інші призначення. Зокрема, послом України у Словаччині тепер буде Мирослав Кастрана, а представником нашої держави у Марокко – Сергій Саєнка.

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