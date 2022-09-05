Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров заявив, що подібні висловлювання посла були неприпустимі.
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Посла України викликали в МЗС Казахстану
Після публікації інтерв'ю Врублевського з його висловлюваннями, МЗС Казахстаном не забарилось із реакцією. Українця викликали до Міністерства закордонних справ країни, й повідомили йому своє невдоволення.
Ситуацію в Україні ви знаєте, на цьому фоні такі заяви неприпустимі. Дипломатія існує для зближення,
– зазначив Смадіяров.
Вибачення українського посла
Він додав, що Врублевський перепросив і подібні слова пояснив сильним емоційним збудженням.
"Він перепросив і сказав, що сказати ці слова його спонукав підвищений емоційний стан. Він втратив дім, у його країні йде війна", – продовжив офіційний представник МЗС Казахстану.
Нині за офіційними даними посол України перебуває у відпустці. Раніше висловлювання Врублевського обговорили в Асамблеї народу Казахстану. Там заявили, що дипломатія не повинна бути використана для розпалювання ненависті й ворожнечі.
Що за висловлювання посла
В інтерв'ю 21 серпня казахстанському блогеру Врублевський сказав приблизно таке, що "треба ліквідувати якнайбільше росіян, тоді це менше доведеться нашим дітям". Ця фраза широко поширилась у російських ЗМІ. Проросійські організації Казахстану вимагали визнати посла персоною нон грата.
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