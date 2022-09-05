Про це повідомляє компанія-партнер Huawei, пишуть російські ЗМІ. Зазначається, що таких заходів китайський техногігант вживає вимушено.

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Казахський ринок нині є більш перспективним для Huawei, ніж російський

Співрозмовник російського видання зазначає, що перевезені з росії у Казахстан та Узбекистан співробітники були переорієнтовані на роботу в "інших країнах СНД".

Перерозподіл російських працівників Huawei розпочала ще з весни 2022 року – частина з них є менеджерами та керівниками підрозділів з Китаю.

На початку 2022 року цих співробітників направили до росії, проте тепер перенаправили для роботи на ринках інших країн. При цьому, частину російських менеджерів також відправили "у тривалі відрядження".

За словами джерела, активно переводити працівників Huawei почала у липні – серпні цього року. Казахстан було обрано начебто тому, що цей ринок для компанії є найбільшим та найперспективнішим у регіоні.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про намір повністю закрити своє представництво у росії шведського виробника телеком-обладнання Ericsson.