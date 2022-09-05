Об этом сообщает компания-партнер Huawei, пишут российские СМИ. Отмечается, что такие меры китайский техногигант принимает вынужденно.

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Казахский рынок сейчас более перспективен для Huawei, чем российский

Собеседник российского издания отмечает, что перевезенные из россии в Казахстан и Узбекистан сотрудники были переориентированы на работу в "других странах СНГ". Перераспределение российских работников Huawei началось еще с весны 2022 года – часть из них являются менеджерами и руководителями подразделений из Китая.

В начале 2022 года этих сотрудников направили в россию, однако теперь перенаправили для работы на рынках других стран. При этом часть российских менеджеров также отправили "в длительные командировки".

По словам источника, активно переводить работников Huawei начала в июле – августе этого года. Казахстан был выбран якобы потому, что этот рынок для компании является самым крупным и наиболее перспективным в регионе.

Напомним, что ранее стало известно о намерении полностью закрыть свое представительство в россии шведского производителя телеком-оборудования Ericsson.