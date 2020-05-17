Посла Китая в Израиле, который ранее занимал должность в Украине, нашли мертвым
Утром 17 мая посла Китая в Израиле нашли мертвым в его доме в израильском городе Герцлия. Ранее Ду Вэй занимал аналогичную должность в Украине.
Информацию о смерти Ду Вэя подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Израиля, сообщает The Jerusalem Post.
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Утром 17 мая посла Китая в Израиле Ду Вэя нашли мертвым в его доме в городе Герцлия,
– говорится в сообщении.
Ранее он работал на аналогичной должности в Украине.
Посольство Китая пока не подтверждает смерть Ду Вэя. В доме посла находится полиция, там проводят расследование.
Вероятно, он умер от сердечного приступа. Признаков насильственной смерти нет.
Что известно о Ду Вэе
- У 57-летнего посла остались жена и сын. Однако они не жили с ним в Израиле.
- Ду Вэй прибыл в страну, чтобы занять пост посла в феврале 2020 года.
- К тому времени он был послом Китая в Украине.
О его отношении к Украине
- Посол поддерживал мирное урегулирование ситуации на Донбассе.
- По его словам, конфликт причиняет огромные страдания украинскому народу.