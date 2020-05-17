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Посла Китая в Израиле, который ранее занимал должность в Украине, нашли мертвым

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Бывшего посла Китая в Украине нашли мертвым: что известно
Посла Китаю в Ізраїлі, який раніше обіймав посаду в Україні, знайшли мертвим / ukrinform.ua

Утром 17 мая посла Китая в Израиле нашли мертвым в его доме в израильском городе Герцлия. Ранее Ду Вэй занимал аналогичную должность в Украине.

Информацию о смерти Ду Вэя подтвердил чиновник Министерства иностранных дел Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

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Утром 17 мая посла Китая в Израиле Ду Вэя нашли мертвым в его доме в городе Герцлия,
– говорится в сообщении.

Ранее он работал на аналогичной должности в Украине.

Посольство Китая пока не подтверждает смерть Ду Вэя. В доме посла находится полиция, там проводят расследование.

Вероятно, он умер от сердечного приступа. Признаков насильственной смерти нет.

Что известно о Ду Вэе

  • У 57-летнего посла остались жена и сын. Однако они не жили с ним в Израиле.
  • Ду Вэй прибыл в страну, чтобы занять пост посла в феврале 2020 года.
  • К тому времени он был послом Китая в Украине.

О его отношении к Украине

  • Посол поддерживал мирное урегулирование ситуации на Донбассе.
  • По его словам, конфликт причиняет огромные страдания украинскому народу.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Китай Новости Израиля Потери
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