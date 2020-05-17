Посла Китаю в Ізраїлі, який раніше обіймав посаду в Україні, знайшли мертвим

Вранці 17 травня посла Китаю в Ізраїлі мертвим знайшли в його будинку в ізраїльському місті Герцлія. Раніще Ду Вей обіймав аналогічну посаду в Україні.

Інформацію про смерть Ду Вея підтвердив чиновник Міністерства закордонних справ Ізраїлю, повідомляє The Jerusalem Post.

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Вранці 17 травня посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея знайшли мертвим в його будинку в місті Герцлія,

– йдеться у повідомленні.

Раніше він працював на аналогічній посаді в Україні.

Посольство Китаю наразі не підтверджує смерть Ду Вея. У будинку посла перебуває поліція, там проводять розслідування.

Ймовірно, він помер від серцевого нападу. Ознак насильницької смерті немає.

Що відомо про Ду Вея

У 57-річного посла залишилися дружина і син. Однак вони не жили з ним в Ізраїлі.

Ду Вей прибув у країну, щоб обійняти посаду посла в лютому 2020 року.

До того часу він був послом Китаю в Україні.

Що відомо про ставлення Ду Вея до України