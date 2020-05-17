Посла Китаю в Ізраїлі, який раніше обіймав посаду в Україні, знайшли мертвим
Вранці 17 травня посла Китаю в Ізраїлі мертвим знайшли в його будинку в ізраїльському місті Герцлія. Раніще Ду Вей обіймав аналогічну посаду в Україні.
Інформацію про смерть Ду Вея підтвердив чиновник Міністерства закордонних справ Ізраїлю, повідомляє The Jerusalem Post.
Читайте також Принцеса Марія Голіцина померла у 31 рік: відома причина смерті
Вранці 17 травня посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея знайшли мертвим в його будинку в місті Герцлія,
– йдеться у повідомленні.
Раніше він працював на аналогічній посаді в Україні.
Посольство Китаю наразі не підтверджує смерть Ду Вея. У будинку посла перебуває поліція, там проводять розслідування.
Ймовірно, він помер від серцевого нападу. Ознак насильницької смерті немає.
Що відомо про Ду Вея
- У 57-річного посла залишилися дружина і син. Однак вони не жили з ним в Ізраїлі.
- Ду Вей прибув у країну, щоб обійняти посаду посла в лютому 2020 року.
- До того часу він був послом Китаю в Україні.
Що відомо про ставлення Ду Вея до України
- Посол підтримував мирне врегулювання ситуації на Донбасі.
- За його словами, конфлікт завдає величезних страждань українському народу.