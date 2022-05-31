Об этом 24 каналу сообщил эксперт Института будущего Игорь Тишкевич . По его словам, если посмотреть на риторику Германии, Франции, США и Великобритании, то можно понять, что ни одна из этих стран не заинтересована в распаде России.

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Не хотят допустить развал России

Как пояснил эксперт, это означает, что в случае реальных проблем в российском государстве – туда сразу полетят так называемые "ножки Буша". То есть "русский медведь" будет продолжать кормить.

Именно поэтому, чтобы Украина нанесла мощный удар России – оружия, конечно, недостаточно. Однако, как подчеркнул эксперт, как раз такой цели у наших партнеров нет.

Цель США и Поднебесной

По словам Тишкевича, сейчас Россия действительно "погрязла" в Украине. В то же время, чем дольше будет продолжаться такая ситуация, тем смешнее будут выглядеть российские амбиции на внешнеполитическом поле.

Ослабление России – интерес и США, и Китая. В конце 2021 г. говорилось о возможном переформатировании мирового порядка в 3 государства – Россию, Китай и США. Если Россия демонстрирует слабость, то США и Китай могут подождать и "расписать" мир на двоих,

– заявил Тишкевич.

По мнению эксперта, именно для такой цели – ослабить Россию, чтобы продемонстрировать, что она не является супердержавой – поставляемого в Украину оружия почти достаточно.

Тишкевич рассказал о целях США и Китая в отношении России: смотрите видео



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