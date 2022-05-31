Про це 24 каналу повідомив експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич. За його словами, якщо поглянути на риторику Німеччини, Франції, США та Великої Британії, то можна зрозуміти, що жодна з цих країн не зацікавлена в розпаді Росії.

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Не хочуть допустити розвал Росії

Як пояснив експерт, це означає, що у разі реальних проблем у російській державі – туди одразу ж полетять так звані "ніжки Буша". Тобто "російського ведмедя" продовжуватимуть годувати.

Саме тому, аби Україна завдала потужного удару Росії – зброї, звичайно, недостатньо. Однак, як наголосив експерт, якраз такої цілі в наших партнерів немає.

Мета США та Піднебесної

За словами Тишкевича, зараз Росія справді "загрузла" в Україні. Водночас чим довше продовжуватиметься така ситуація, тим кумедніше виглядатимуть російські амбіції на зовнішньополітичному полі.

Послаблення Росії – інтерес і США, і Китаю. Наприкінці 2021 року мовилось про можливе переформатування світового порядку на 3 держави – Росію, Китай та США. Тож якщо Росія демонструє слабкість, то США та Китай можуть зачекати й "розписати" світ на двох,

– заявив Тишкевич.

На думку експерта, саме для такої мети – послабити Росію, аби продемонструвати, що вона не є супердержавою – зброї, яку постачають в Україну, майже достатньо.

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