Про це 24 каналу повідомив експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич. За його словами, якщо поглянути на риторику Німеччини, Франції, США та Великої Британії, то можна зрозуміти, що жодна з цих країн не зацікавлена в розпаді Росії.
До теми США не постачатимуть Україні ракетні системи, здатні завдавати ударів по Росії, – Байден
Не хочуть допустити розвал Росії
Як пояснив експерт, це означає, що у разі реальних проблем у російській державі – туди одразу ж полетять так звані "ніжки Буша". Тобто "російського ведмедя" продовжуватимуть годувати.
Саме тому, аби Україна завдала потужного удару Росії – зброї, звичайно, недостатньо. Однак, як наголосив експерт, якраз такої цілі в наших партнерів немає.
Мета США та Піднебесної
За словами Тишкевича, зараз Росія справді "загрузла" в Україні. Водночас чим довше продовжуватиметься така ситуація, тим кумедніше виглядатимуть російські амбіції на зовнішньополітичному полі.
Послаблення Росії – інтерес і США, і Китаю. Наприкінці 2021 року мовилось про можливе переформатування світового порядку на 3 держави – Росію, Китай та США. Тож якщо Росія демонструє слабкість, то США та Китай можуть зачекати й "розписати" світ на двох,
– заявив Тишкевич.
На думку експерта, саме для такої мети – послабити Росію, аби продемонструвати, що вона не є супердержавою – зброї, яку постачають в Україну, майже достатньо.
Тишкевич розповів про цілі США та Китаю щодо Росії: дивіться відео
США нададуть Україні зброю без можливості дальнього удару
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не виключає відправку в Україну ракетних систем залпового вогню. Однак зазначається, що боєприпаси до них не даватимуть можливості обстрілювати територію Росії.
- За інформацією, остаточного рішення щодо цього поки не ухвалили. Також один з американських чиновників на правах анонімності зазначив, що поставки в Україну ракетних систем залпового вогню розглядаються, однак "на столі немає нічого з можливостями дальнього удару".
- Американський дипломат Майкл Макфол розповів, що Україна таки отримає від США високоточні ракети MLRS. Однак наголосив, що це зовсім не ті ракети, які б могли стріляти углиб Росії.