Згідно з інформацією, яку він опублікував на своїй сторінці у твіттер, Україна все ж отримає зброю на більші відстані.

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При цьому Майкл Макфол зазначив, що це не ті ракети, які б могли стріляти углиб Росії.

Уточнювальні коментарі від адміністрації президента Джо Байдена обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних керованих ракет з більшою дальністю, ніж в українців є зараз, але не такі ракети, які зможуть завдати удару вглиб Росії,

– написав Майкл Макфол.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден повідомляв, що Україні не будуть постачати ракетні системи, що здатні завдати ударів по Росії. Таку інформацію він надав на тлі чуток у ЗМІ, що нібито США надасть Україні для боротьби з країною-окупанткою Росією реактивні системи великої дальності MLRS.

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Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, – це, фактично, грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США. Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова

У Пентагоні розповіли, що час грає дуже важливу роль, тож інколи процес транспортування триває лише 48 годин. Про це розповів речник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, кожен пакет допомоги відрізняється. Усе залежить від того, що просить Україна та що США можуть надати.

Україна продовжує отримувати зброю від міжнародних партнерів. І це, ясна річ, шалено не подобається Росії. Тож Сергій Лавров вирішив вкотре спробувати залякати Захід, погрожуючи ескалацією.

Збройні сили України повинні до кінця літа витіснити російських загарбників на позиції, які ті займали 23 лютого. Переломний момент має настати, коли в Росії закінчаться ракети й артилерія. Відповідний прогноз озвучив американський генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач Сухопутним командуванням союзників та армією США в Європі Бен Ходжес.

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