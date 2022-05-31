Вся зброя, яку зараз отримує Україна від Сполучених Штатів, є грантовою. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила пані посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє 24 канал.

Водночас США не постачатимуть Україні ракетні системи, здатні завдавати ударів по Росії, – Байден

"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, – це, фактично, грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США", – заявила Оксана Маркарова.

Поки Україна отримує зброю від США за двома програмами USAID та FMF. За ними Сполучені Штати купують озброєння та передають його Україні.

За її словами, ленд-ліз – це четвертий інструмент, який ми можемо задіяти. І поки над його реалізацією активно працює українська влада. Адже за умовами ленд-лізу, Україна може отримати як зброю, так і інші необхідні позиції.

Ленд-ліз від США

Сенат США 7 квітня схвалив законопроєкт про постачання озброєнь Україні за програмою ленд-лізу. Він застосовувався в часи Другої світової війни, в рамках якої США за спрощеною процедурою постачали союзникам озброєнням, продовольство, нафту та інші необхідні товари для боротьби з нацистською Німеччиною. Закон про ленд-ліз був прийнятий у березні 1941 року і діяв аж до закінчення Другої світової війни – вересня 1945 року.

Палата представників Конгресу США 28 квітня переважною більшістю голосів ухвалила законопроєкт.

9 травня президент США Джо Байден затвердив закон S. 3522 про ленд-ліз та захист демократії в Україні, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Тепер США зможуть упродовж двох років постачати зброю та іншу допомогу Києву швидше та без стандартних бюрократичних процедур.

Що саме буде постачатися Україні в рамках ленд-лізу в законі не вказано. У будь-якому разі обсяг військової підтримки з боку США значно збільшиться.

Варто додати, що після цього американський президент підписав закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік. Ним передбачене виділення майже 40 мільярдів доларів екстреної допомоги українському народу та глобальній демократії. При цьому що Джо Байден просив 33 мільярди доларів, але Сенат вирішив збільшити цю суму до 40 мільярдів доларів.

Дивіться відео про те, як Китай "кинув" Росію