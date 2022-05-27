У Росії продовжують мантру про війну з НАТО та Заходом. Хоча, по факту, воює країна-агресорка лише з нашою державою. Але це не заважає міністру закордонних справ країни-агресорки продовжувати погрожувати світові. Щоб не травмувати вашу психіку, 24 канал за вас послухав чергову заяву "балакучої голови".

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Росія закликає Захід припинити постачати Україні зброю

Сергій Лавров, як і його речниця Марія Захарова, – яскраві приклади того, з якими нелюдами нам доводиться воювати. Сам міністр невтомно розкидається погрозами в бік Заходу. Мовляв, якщо поставки важкого озброєння до України не припинятимуться, то доведеться піти на ескалацію конфлікту.

Цинічності цих заяв немає меж. Не втомлюємося нагадувати, що окупанти на Україну напали саме для того, щоб буцімто запобігти атаці з нашої країни по Росії. Тепер же у Кремлі почали озвучувати побоювання, пов'язані зі зброєю, яка може сягати і самої країни-агресорки.

Не обійшлося й без повторення Лавровим завченої фрази про "накачування озброєнням українських націоналістів". Зауважимо, що відповідна риторика стала причиною припинення переговорного процесу з Росією.

І подібні безглузді заяви Сергій Лавров видає зі швидкістю світла. Раніше він наголошував на тому, що нещасну Росію всі намагаються скривдити. Мовляв, саме США та Велика Британія почали проти неї війну. Дивно, що він не вплів сюди ще й Польщу та країни Балтії. Адже всі вони зараз – справжні друзі України та допомагають протистояти російській агресії.

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Напередодні міністр закордонних справ наголосив на тому, що весь цивілізований світ розпочав гібридну війну проти Росії. Ми б говорили про відсутність критичного мислення, але не будемо. Потрібно раз і назавжди змиритися, що очільники в країні-агресорці чудово розуміють, що відбувається в Україні. У них просто є чітка методичка, і вони готові озвучувати прописані наративи хоч цілодобово.

Під час свого виступу Лавров запевнив, що "Захід готовий воювати до останнього українця". Тут ми впевнені, що він мав на увазі, що Росія готова воювати до останнього мешканця боліт. І ця позиція міністра цілком влаштовує, адже його донька то мешкає у США. Так, тій самій країні, яка буквально оголосила війну Росії.

Що ж стосується важкої зброї, то вона дійсно Україні надзвичайно необхідна. Нагадаємо, що наша держава упродовж усіх років своєї незалежності залишалася мирною. Чого, до слова, не скажеш про ту саму Росію. Тож і озброєння у нас було лише для захисту. Натомість зараз ми гостро потребуємо оснащення для атак. Таке, яке могло б вибити окупантів з територій, які вони зайняли після 24 лютого.

Наприклад, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що нам необхідні американські РСЗВ MLRS. З їхньою допомогою ми зможемо не лише відбити ворожий наступ на Донбасі. Мовиться також про припинення знущання й убивства цивільних на територіях, тимчасово окупованих російськими військами. Крім того, Україна зможе запобігти продовольчій кризі, отримавши доступ до портів і розблокувавши експорт.

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