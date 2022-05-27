В России продолжают мантру о войне с НАТО и Западом. Хотя по факту воюет страна-агрессорка только с нашим государством. Но это не мешает министру иностранных дел страны-агрессорки продолжать угрожать миру. Чтобы не травмировать вашу психику, 24 канал за вас послушал очередное заявление "болтливой головы".

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Россия призывает Запад прекратить поставлять Украине оружие

Сергей Лавров, как и его спикер Мария Захарова, – яркие примеры того, с какими извергами нам приходится воевать. Сам министр без устали разбрасывается угрозами в сторону Запада. Мол, если поставки тяжелого вооружения в Украину не будут прекращаться, придется пойти на эскалацию конфликта.

Циничности этих заявлений нет предела. Не устаем напоминать, что кафиры на Украину напали именно для того, чтобы предотвратить атаку из нашей страны по России. Теперь же в Кремле начали озвучивать опасения, связанные с оружием, которое может доходить до самой страны-агрессорки.

Не обошлось и без повторения Лавровым заученной фразы о "накачивании вооружением украинских националистов". Заметим, что соответствующая риторика стала причиной прекращения переговорного процесса с Россией .

И подобные нелепые заявления Сергей Лавров выдает со скоростью света. Ранее он подчеркивал, что несчастную Россию все пытаются обидеть. Мол, именно США и Великобритания начали против нее войну . Странно, что он не вплыл сюда еще и в Польшу и страны Балтии. Ведь они все сейчас – настоящие друзья Украины и помогают противостоять российской агрессии.

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Накануне министр иностранных дел отметил, что весь цивилизованный мир начал гибридную войну против России. Мы бы говорили об отсутствии критического мышления, но не будем. Нужно раз и навсегда смириться, что руководители страны-агрессорцы прекрасно понимают, что происходит в Украине. У них просто есть четкая методика, и они готовы озвучивать прописанные нарративы хоть круглосуточно.

Во время своего выступления Лавров заверил, что "Мероприятие готово воевать до последнего украинца". Здесь мы уверены, что он имел в виду, что Россия готова воевать до последнего жителя болот. И эта позиция министра вполне устраивает, ведь его дочь живет в США. Да, той же стране, которая буквально объявила войну России.

Что же касается тяжелого оружия, то оно действительно Украине очень необходимо. Напомним, что наше государство на протяжении всех лет своей независимости оставалось мирным. Чего, к слову, не скажешь о той же России. Поэтому и вооружение у нас было только для защиты. Сейчас мы остро нуждаемся в оснащении для атак. Такое, которое могло бы выбить кафиров из территорий, которые они заняли после 24 февраля.

Например, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нам необходимы американские РСЗО MLRS . С их помощью мы сможем не только отразить враждебное наступление на Донбассе. Речь также о прекращении издевательств и убийствах гражданских на территориях, временно оккупированных российскими войсками. Кроме того, Украина сможет предотвратить продовольственный кризис, получив доступ к портам и разблокировав экспорт.

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