Логістичні можливості росіян погіршуються

Відповідний прогноз озвучив американський генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач Сухопутним командуванням союзників та армією США в Європі Бен Ходжес.

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За словами Ходжеса, вирішальним фактором перемоги буде правильно налагоджена логістика. На його думку, логістичні можливості росіян погіршуються.

Я вважаю, що логістичні можливості росіян погіршуються, натомість можливості українців навпаки. І коли буде правильне становище, російські сили впадуть, буде кульмінація. Я думаю, це, швидше за все, відбудеться у серпні,

– заявив він.

Ходжес вважає, що до кінця літа українські війська відтіснять російські як мінімум до лінії, на якій ті були 23 лютого. Він додав, що його прогноз справдиться після того, як у Росії закінчаться запаси артилерії та ракет.

На цей момент, яки визнав генерал-лейтенант у відставці, цієї зброї у Росії залишилося ще багато. Ходжес наголосив, що переломною точкою у війні стане момент, коли окупанти не зможуть тиснути на ЗСУ від Херсона до Донбасу.

Коли вони не зможуть чинити тиск на українські війська — від Херсона до Донбасу, тоді й буде наступна переломна точка на цій стадії операції. І тоді до кінця літа, якщо ми виправимо тилове забезпечення, логістику, то ЗСУ зможуть вигнати російські війська,

– резюмував він.

Коли закінчиться війні Росії з Україною: прогнози

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року більшість битва з росіянами закінчаться. На його переконання, Україна поверне всі окуповані території, включно з Кримом і Донбасом.

Також глава розвідки говорив, що переломний момент настане в серпні. За його словами, до серпня кількість озброєння в Україні буде значущою.

Щодо термінів війни України з Росією висловився генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що війна Росії проти України перейшла в стадію виснаження. Столтенберг закликав готуватися до того, що війна в Україні буде тривалою.

Разом з тим, генсек НАТО констатував, що Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки й не змогла досягти швидкого захоплення України.

В українській розвідці розповіли, що війна України з Росією може тривати до зими. Загарбники закріплюються на Херсонщині, де від початку травня зайнялися укріпленням оборонних позицій.

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