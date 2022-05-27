Резервістів готують для мотострілецьких, танкових й артилерійських підрозділів

Відповідну інформацію під час брифінгу оголосив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За даними української розвідки, тренування резервістів відбуваються на військових полігонах Погоново та Богучар у Воронезькій області.

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Мотузяник заявив, що резервістів готують для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів окупантів.

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України на військових полігонах Погоново та Богучар Воронезької області Росії проводиться підготовка до 1 500 резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів окупантів,

– сказав речник Міноборони.

Повідомляється, що тренування російських резервістів триватимуть протягом трьох тижнів. Після цього цей особовий склад можуть перекинути на війну в Україну.

"Не виключається, що після завершення цієї 3-тижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до війни в Україні", – резюмував Мотузяник.

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