Резервистов готовят для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений

Соответствующую информацию во время брифинга объявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По данным украинской разведки, тренировки резервистов проходят на военных полигонах Погоново и Богучар в Воронежской области.

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Веревщик заявил, что резервистов готовят для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений оккупантов.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины на военных полигонах Погоново и Богучара Воронежской области России проводится подготовка до 1 500 резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений оккупантов,

– сказал спикер Минобороны.

Сообщается, что тренировки российских резервистов будут продолжаться в течение трех недель. После этого этот личный состав может быть переброшен на войну в Украину.

"Не исключается, что после завершения этой 3-недельной подготовки указанный личный состав может быть вовлечен в войну в Украине", - резюмировал Мотузяник.

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