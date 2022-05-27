Росія вже використала 60% запасів високоточної зброї. Запаси вичерпуються, тому окупантам довелося дістати старі радянські боєприпаси. Це підтвердив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

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Ще на початку війни росіяни активно обстрілювали територію України. Ці обстріли часто були хаотичні. І тоді ворог, фактично, не рахувався з витратами цього озброєння. Тепер ситуація змінилася, бо запаси вичерпуються.

"Якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60% запасів. По деяких видах навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати у військах. І по "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав", – розповів Вадим Скібіцький.

Немає можливості поновлювати запаси

Чи не головних проблем, з якою зіштовхнулася Росія у війні проти України (окрім опору українців) – неможливість поновлювати запаси озброєння повною мірою. Є дві причини, чому так сталося. Перша – у Росії не має потужностей для швидкого виробництва високоточної зброї. Друга – через санкції крана не може закупити та використовувати комплектуючі іноземного виробництва. А їх в російському озброєнні чимало.

Тому окупантам доводиться використовувати ракети радянського виробництва, які перебували на консервації. А це позначається і на виконанні поставлених задач.

"Якщо про балістичні ракети, це "Точка У", старий вид озброєння часів СРСР. Останній комплекс "Точки У" був знятий з озброєння у 2018 році. І всі ракетні бригади РФ тоді перейшли на "Іскандер". Якщо говорити про крилату ракету Х-22. Це стара радянська ракета, вона рідкопаливна, не твердопаливна, як зараз наші сучасні крилаті ракети. Потрібна підготовка, щоб заправити таку ракету, у неї менша дальність ураження, не така точність", – розповів Вадим Скібіцький.

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У розвідці також помітили, що Росія змінила тактику застосування високоточного озброєння. Якщо раніше по об'єкту застосовували дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирають ціль, і стріляють ракетами різного формату – від 8 до 12 ракет. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування.