В России сейчас похожая ситуация, хоть и нет там концлагерей. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко.

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Он объяснил, что людей уже сажают и запрещают называть войну войной, говорить правду о том, что происходит в Буче – за это получишь уголовное наказание.

После 24 февраля Россия быстро стала превращаться в фашистский концлагерь. Она все больше напоминает не только сталинскую Россию, но и фашистскую Германию времен Гитлера. И российское общество это тоже напоминает сейчас,

– сказал Фесенко.

И добавил, что хотя он и хотел бы проклясть всех россиян за то, что произошло и за то, что происходит в Украине, но "надо понимать, что нельзя обобщать".

"Часть уехавших из России – люди, у которых таки проснулось понимание. Они также поняли, до чего может дойти Россия", – считает политолог.

Он подчеркнул, что в этом смысле Россия разная. Однако беда в том, что большая часть российского общества сошла с ума и поддерживает Путина, какая-то немалая часть молчит или боится. Но негативные и критические настроения в России будут расти, добавил Фесенко.

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