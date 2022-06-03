Жизнь после 2014 и после 2022
Однако, несмотря на весь наш прогресс после 2015 года (а прогресс был, кто отрицает – тот муд*к), речь шла об улучшении, а не коренном реформировании системы.
Советуем НАТО передало мощный привет х*йлу
Кадровая политика, закупки, демократический гражданский контроль в части роли парламента, оборонное планирование to name just a few желали быть лучше и после 2015-го.
Главное внутреннее сражение – впереди
Сейчас на фоне того, что поток занимает основное внимание, и на фоне того, что первый самый страшный удар мы отбили, кому-то может казаться, что попытки улучшить эффективность государственной политики не ко времени.
В то же время Запад до сих пор думает, что Третьей мировой не будет, хотя она длится уже 100 дней
По-моему, это ошибочное убеждение – в условиях долгосрочного противостояния и кадровая политика, и качество использования ресурсов, и роль парламента, и оборонное планирование становятся еще более критичными. Победит более выносливый, то есть более эффективный, а не просто больший.
Собственно главная сейчас интрига – удастся ли систему в части оборонной политики государства коренным образом изменить в лучшую сторону или опять ограничимся улучшениями только, как после 2014 – 2015-го.
Важное – в Германии прозвучало циничное заявление о помощи Украине: смотрите видео