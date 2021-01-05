Саудовская Аравия 4 января открыла границы с Катаром. Они были закрыты еще с лета 2017 года. Кроме того, 5 января эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия открыла наземные, воздушные и морские границы. Об этом заявил глава МИД Кувейта, сообщает "Радио Свобода". Дипломат был посредником в переговорах.

Кстати Саудовская Аравия возобновит международные авиарейсы, которые ограничили из-за COVID-19: детали

После саммита стороны планируют подписать соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. В этом событии также должен принять участие советник президента США Джаред Кушнер и другие чиновники штатов.

Что этому предшествовало