После 3 лет конфликта Саудовская Аравия сняла блокаду с Катара
Саудовская Аравия 4 января открыла границы с Катаром. Они были закрыты еще с лета 2017 года. Кроме того, 5 января эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия открыла наземные, воздушные и морские границы. Об этом заявил глава МИД Кувейта, сообщает "Радио Свобода". Дипломат был посредником в переговорах.
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После саммита стороны планируют подписать соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. В этом событии также должен принять участие советник президента США Джаред Кушнер и другие чиновники штатов.
Что этому предшествовало
- Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром в 2017 году. Позже к государствам присоединились Ливия и Йемен.
- Страны ограничили транспорт до Катара и дали катарским гостям и жителям 2 недели, чтобы те уехали.
- Все потому, что власти Катара обвинили в поддержке террористов, в частности, "Аль-Каиды" и "Исламского государства".
- Перед расторжением связей Катару выдвинули 13 требований. Однако страна отказалась их выполнять.
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