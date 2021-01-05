Саудівська Аравія 4 січня відкрила кордони з Катаром. Вони були закриті ще з літа 2017 року. Крім того, 5 січня емір Катару відвідає саміт країн Перської затоки в Саудівській Аравії.

Саудівська Аравія відкрила наземні, повітряні та морські кордони. Про це заявив глава МЗС Кувейту, повідомляє "Радіо Свобода". Дипломат був посередником у перемовинах. До речі Саудівська Аравія відновить міжнародні авіарейси, які обмежили через COVID-19: деталі Після саміту сторони планують підписати угоду про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією, ОАЕ, Бахрейном і Єгиптом з одного боку і Катаром з іншого. У цій події також має взяти участь радник президента США Джаред Кушнер та інші чиновники Штатів. Що цьому передувало Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні стосунки з Катаром у 2017 році. Пізніше до держав приєднались Лівія та Ємен.

Країни обмежили транспорт до Катару і дали катарським гостям і жителям 2 тижні, аби ті виїхали.

Все тому, що владу Катару звинуватили у підтримці терористів, зокрема, "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

Перед розірванням зв'язків Катару висунули 13 вимог. Однак країна відмовилась їх виконувати.