У Саудівській Аравії скасують заборони на міжнародні польоти, які впроваджували через поширення нового штаму COVID-19. Водночас це стосуватиметься наземних та морських подорожей.

Особи, які не є громадянами Саудівської Аравії, повинні до в'їзду провести щонайменше 14 днів за межами країн, у яких виник новий штам коронавірусу. Про це повідомляє місцеве видання SPA.

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Також вони змушені здати мінімум один ПЛР-тест. Водночас громадяни Саудівської Аравії, які в'їжджають з таких країн, мають перебувати на карантині впродовж 14 днів після прибуття та здати 2 тести на наявність COVID-19.

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Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 в Саудівській Аравії виявили понад 363 тисячі випадків інфікування. Станом на 3 січня 2020 року в країні від коронавірусу одужали близько 354 тисяч осіб. На жаль, померли 6 239 людей.

Зупинення авіасполучення в Саудівській Аравії: що відомо

Саудівська Аравія 20 грудня 2020 року повідомила про тимчасове зупинення міжнародного авіасполучення. Причиною стала мутація нового штаму COVID-19 в різних країнах.

Тоді обмеження встановили на 7 днів з можливістю його продовження ще на тиждень.

Через заборону, осіб, які поверталися в країну, зобов'язували самоізолюватися на 14 днів та зробити ПЛР-тест. Повторне тестування варто було зробити ще через 5 днів.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу