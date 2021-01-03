В Саудовской Аравии отменят запрет на международные полеты, которые внедряли из-за распространения нового штамма COVID-19. Одновременно это будет касаться наземных и морских путешествий.

Лица, не являющиеся гражданами Саудовской Аравии, должны до въезда провести не менее 14 дней за пределами стран, в которых возник новый штамм коронавируса. Об этом сообщает местное издание SPA.

Читайте также Защищала права женщин: в Саудовской Аравии приговорили активистку

Также они вынуждены сдать минимум один ПЦР-тест. В то же время граждане Саудовской Аравии, въезжающие из таких стран, должны находиться на карантине в течение 14 дней после прибытия и сдать 2 теста на наличие COVID-19.

К теме В Саудовской Аравии взорвался нефтяной танкер: видео

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Саудовской Аравии обнаружили более 363 тысяч случаев инфицирования. По состоянию на 3 января 2021 года в стране от коронавируса выздоровели около 354 тысяч человек. К сожалению, умерли 6 239 человек.

Остановка авиасообщения в Саудовской Аравии: что известно

Саудовская Аравия 20 декабря 2020 года сообщила о временном приостановлении международного авиасообщения. Причиной стала мутация нового штамма COVID-19 в различных странах.

Тогда ограничения установили на 7 дней с возможностью его продления еще на неделю.

Из-за запрета, лиц, которые возвращались в страну, обязывали самоизолироваться на 14 дней и сделать ПЦР-тест. Повторное тестирование стоило сделать еще через 5 дней.



Новый штамм COVID-19: что следует знать / Инфографика 24 канала