Саудовская Аравия восстановит международные авиарейсы, которые ограничилииз-за COVID-19: детали
В Саудовской Аравии отменят запрет на международные полеты, которые внедряли из-за распространения нового штамма COVID-19. Одновременно это будет касаться наземных и морских путешествий.
Лица, не являющиеся гражданами Саудовской Аравии, должны до въезда провести не менее 14 дней за пределами стран, в которых возник новый штамм коронавируса. Об этом сообщает местное издание SPA.
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Также они вынуждены сдать минимум один ПЦР-тест. В то же время граждане Саудовской Аравии, въезжающие из таких стран, должны находиться на карантине в течение 14 дней после прибытия и сдать 2 теста на наличие COVID-19.
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Остановка авиасообщения в Саудовской Аравии: что известно
- Саудовская Аравия 20 декабря 2020 года сообщила о временном приостановлении международного авиасообщения. Причиной стала мутация нового штамма COVID-19 в различных странах.
- Тогда ограничения установили на 7 дней с возможностью его продления еще на неделю.
- Из-за запрета, лиц, которые возвращались в страну, обязывали самоизолироваться на 14 дней и сделать ПЦР-тест. Повторное тестирование стоило сделать еще через 5 дней.
Новый штамм COVID-19: что следует знать / Инфографика 24 канала
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