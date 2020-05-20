После атаки коронавируса в Ухане запретили торговать дикими животными

В китайском городе Ухань запретили продавать, покупать и кушать диких животных, а также охотиться на них. Все потому, что как предполагается, коронавирус начал распространяться с городского рынка, где продавали морских животных.

"Вводится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них", – сообщает "РИА Новости" со ссылкой на текст постановления правительства.

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Это запрет на охоту, торговлю и потребление диких животных будет действовать пока 5 лет.

Заметим, что после вспышки коронавируса Ухань закрыли 23 января и только 8 апреля людям разрешили выезжать из города. После этого Ухань начал возвращаться к нормальной жизни.

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