Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

После атаки коронавируса в Ухане запретили торговать дикими животными

- Читати новину українською
В Ухані заборонили торгувати дикими тваринами і їсти їх
В Ухане запретили торговать дикими животными и есть их / crimea.kp.ru

В китайском городе Ухань запретили продавать, покупать и кушать диких животных, а также охотиться на них. Все потому, что как предполагается, коронавирус начал распространяться с городского рынка, где продавали морских животных.

"Вводится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них", – сообщает "РИА Новости" со ссылкой на текст постановления правительства.

Важно Китайские провинции снова блокируют из-за вспышки COVID-19, одна из них граничит с Россией

Это запрет на охоту, торговлю и потребление диких животных будет действовать пока 5 лет.

Заметим, что после вспышки коронавируса Ухань закрыли 23 января и только 8 апреля людям разрешили выезжать из города. После этого Ухань начал возвращаться к нормальной жизни.

Как в Ухане появился коронавирус

  • Существует версия, что роль в появлении новой коронавирусной инфекции COVID-19 сыграли так называемые мокрые рынки, где продается дичь, в том числе и живая. Именно такой Уханьский рынок стал рассадником заболевания.
  • Однако Всемирная организация здравоохранения усомнилась в том, что рынок в Ухане мог стать первоисточником COVID-19. В ВОЗ говорят, что пока не имеют точной информации относительно этого.
  • Американский телеканал Fox News заявлял, что коронавирус может происходить из лаборатории Уханя. Впрочем китайские ученые такою теорию отвергли и заявили, что человечество не обладает достаточными знаниями, чтобы придумать такой вирус.

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Торговля Мир животных Китай
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Налоговая декларация 2020: кто подает и как это сделать
сегодня , 17:11 Налоговая декларация 2020: кто подает и как это сделать
Юлія Поскробок
Интервью Гордона: почему это не украинская спецоперация
сегодня , 17:00 Интервью Гордона: почему это не украинская спецоперация
Олександр Коваленко
Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
17 мая , 14:44 Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи
Лідія Цюпера