После атаки коронавируса в Ухане запретили торговать дикими животными
В китайском городе Ухань запретили продавать, покупать и кушать диких животных, а также охотиться на них. Все потому, что как предполагается, коронавирус начал распространяться с городского рынка, где продавали морских животных.
"Вводится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них", – сообщает "РИА Новости" со ссылкой на текст постановления правительства.
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Это запрет на охоту, торговлю и потребление диких животных будет действовать пока 5 лет.
Заметим, что после вспышки коронавируса Ухань закрыли 23 января и только 8 апреля людям разрешили выезжать из города. После этого Ухань начал возвращаться к нормальной жизни.
Как в Ухане появился коронавирус
- Существует версия, что роль в появлении новой коронавирусной инфекции COVID-19 сыграли так называемые мокрые рынки, где продается дичь, в том числе и живая. Именно такой Уханьский рынок стал рассадником заболевания.
- Однако Всемирная организация здравоохранения усомнилась в том, что рынок в Ухане мог стать первоисточником COVID-19. В ВОЗ говорят, что пока не имеют точной информации относительно этого.
- Американский телеканал Fox News заявлял, что коронавирус может происходить из лаборатории Уханя. Впрочем китайские ученые такою теорию отвергли и заявили, что человечество не обладает достаточными знаниями, чтобы придумать такой вирус.