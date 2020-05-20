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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Після атаки коронавірусу в Ухані заборонили торгувати дикими тваринами

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В Ухані заборонили торгувати дикими тваринами і їсти їх
В Ухані заборонили торгувати дикими тваринами і їсти їх / crimea.kp.ru

У китайському місті Ухань заборонили продавати, купувати і їсти диких тварин, а також полювати на них. Усе тому, що як припускається, коронавірус почав поширюватися з міського ринку, де продавали морських тварин.

"Вводиться повна заборона на споживання в їжу диких тварин і продуктів з них", –повідомляє "РИА Новости" з посиланням на текст з постанови уряду.

Важливо Китайські провінції знову блокують через спалах COVID-19, одна з них межує з Росією

Ця заборона на полювання, торгівлю і споживання диких тварин діятиме поки що 5 років.

Зауважимо, що після спалаху коронавірусу Ухань закрили 23 січня і тільки 8 квітня людям дозволити виїжджати з міста. Після цього Ухань почав повертатися до нормального життя.

Як в Ухані з’явився коронавірус

  • Існує версія, що роль в появі нової коронавірусної інфекції COVID-19 відіграли так звані мокрі ринки, де продається дичина, в тому числі і жива. Саме такий Уханьський ринок став розсадником захворювання.
  • Проте Всесвітня організація охорони здоров'я засумнівалася в тому, що ринок в Ухані міг стати першоджерелом COVID-19. У ВООЗ кажуть, що наразі не мають точної інформації щодо цього.
  • Американський телеканал Fox News заявляв, що коронавірус може походити з лабораторії Уханя. Втім китайські науковці таку теорії відкинули і заявили, що людство не володіє достатніми знаннями, щоб вигадати такий вірус.

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Торгівля Світ тварин Китай
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