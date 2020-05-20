Після атаки коронавірусу в Ухані заборонили торгувати дикими тваринами

У китайському місті Ухань заборонили продавати, купувати і їсти диких тварин, а також полювати на них. Усе тому, що як припускається, коронавірус почав поширюватися з міського ринку, де продавали морських тварин.

"Вводиться повна заборона на споживання в їжу диких тварин і продуктів з них", –повідомляє "РИА Новости" з посиланням на текст з постанови уряду.

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Ця заборона на полювання, торгівлю і споживання диких тварин діятиме поки що 5 років.

Зауважимо, що після спалаху коронавірусу Ухань закрили 23 січня і тільки 8 квітня людям дозволити виїжджати з міста. Після цього Ухань почав повертатися до нормального життя.

Як в Ухані з’явився коронавірус