Після атаки коронавірусу в Ухані заборонили торгувати дикими тваринами
У китайському місті Ухань заборонили продавати, купувати і їсти диких тварин, а також полювати на них. Усе тому, що як припускається, коронавірус почав поширюватися з міського ринку, де продавали морських тварин.
"Вводиться повна заборона на споживання в їжу диких тварин і продуктів з них", –повідомляє "РИА Новости" з посиланням на текст з постанови уряду.
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Ця заборона на полювання, торгівлю і споживання диких тварин діятиме поки що 5 років.
Зауважимо, що після спалаху коронавірусу Ухань закрили 23 січня і тільки 8 квітня людям дозволити виїжджати з міста. Після цього Ухань почав повертатися до нормального життя.
Як в Ухані з’явився коронавірус
- Існує версія, що роль в появі нової коронавірусної інфекції COVID-19 відіграли так звані мокрі ринки, де продається дичина, в тому числі і жива. Саме такий Уханьський ринок став розсадником захворювання.
- Проте Всесвітня організація охорони здоров'я засумнівалася в тому, що ринок в Ухані міг стати першоджерелом COVID-19. У ВООЗ кажуть, що наразі не мають точної інформації щодо цього.
- Американський телеканал Fox News заявляв, що коронавірус може походити з лабораторії Уханя. Втім китайські науковці таку теорії відкинули і заявили, що людство не володіє достатніми знаннями, щоб вигадати такий вірус.