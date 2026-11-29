Издание Naval News опубликовало материал военно-морского аналитика и OSINT-исследователя Эйч-Ай Саттона о событиях в Средиземном море после атаки на российский корвет "Меркурий".

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Что произошло с российским конвоем после потопления "Меркурия"?

По его наблюдениям, другая группа российских судов, двигавшаяся на восток, после потопления корабля развернулась в обратном направлении.

В этот конвой входили танкер "Ельня", транспортные суда Lady D, Lady R и Maia-1, а также фрегат "Адмирал Головко". Саттон не уточнил, откуда получил информацию об изменении маршрута, а исходный и новый пункты назначения судов остаются неизвестными.

Аналитик предполагает, что суда могли перевозить оружие для российского Африканского корпуса в Мали. Поставки этим силам часто осуществляются через ливийский Бенгази.

Саттон также обратил внимание на отсутствие заметной активности вокруг затонувшего "Меркурия". Единственным заметным действием стало установление бонового заграждения для борьбы с загрязнением.

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Военные корабли обычно оснащены ценным оборудованием связи, в частности криптографическим. После потопления судна флоты обычно пытаются поднять такую аппаратуру или уничтожить ее, чтобы она не попала в руки противника. Однако попыток спасти оборудование с "Меркурия" Саттон не заметил.

Кроме того, исследователь обратил внимание на два некролога, опубликованных в России, которые могут свидетельствовать о погибших во время потопления корвета. В то же время российские власти и представители других государств официально не сообщали о погибших, а попыток поднять останки людей аналитик также не зафиксировал.

Напомним, 22 ноября беспилотные катера атаковали российский корвет "Меркурий" в Бенгази на востоке Ливии. В ходе этой же операции было атаковано и повреждено транспортное судно MV Angara.