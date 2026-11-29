Видання Naval News опублікувало матеріал військово-морського аналітика та OSINT-дослідника Ейч-Ай Саттона про події у Середземному морі після атаки на російський корвет "Меркурій".

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Що сталося з російським конвоєм після потоплення "Меркурія"?

За його спостереженнями, інша група російських суден, яка рухалася на схід, після потоплення корабля розвернулася у зворотному напрямку.

До цього конвою входили танкер "Єльня", транспортні судна Lady D, Lady R і Maia-1, а також фрегат "Адмірал Головко". Саттон не уточнив, звідки отримав інформацію про зміну маршруту, а початковий і новий пункти призначення суден залишаються невідомими.

Судна могли перевозити зброю для російського Африканського корпусу в Малі. Постачання цих сил часто відбувається через лівійський Бенгазі.

Саттон також звернув увагу на відсутність помітної активності навколо затонулого "Меркурія". Єдиною помітною дією стало встановлення бонового загородження для боротьби із забрудненням.

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Військові кораблі зазвичай мають цінне обладнання зв'язку, зокрема криптографічне. Після потоплення судна флоти зазвичай намагаються підняти таку апаратуру або знищити її, щоб вона не потрапила до рук противника. Однак спроб врятувати обладнання з "Меркурія" Саттон не помітив.

Крім того, дослідник звернув увагу на два некрологи, опубліковані в Росії, які можуть свідчити про загиблих під час потоплення корвета. Водночас російська влада та представники інших держав офіційно не повідомляли про загиблих, а спроб підняти останки людей аналітик також не зафіксував.

Нагадаємо, 22 листопада безекіпажні катери атакували російський корвет "Меркурій" у Бенгазі на сході Лівії. Під час цієї ж операції було атаковано та пошкоджено транспортне судно MV Angara.