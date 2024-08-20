Сообщается, что мониторинг качества воздуха показал, что состояние окружающей среды на Прикарпатье в пределах нормы.

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Что известно о качестве воздухе на Прикарпатье

На Прикарпатье все спокойно. Мониторинг качества воздуха показал, что состояние окружающей среды в пределах нормы,

– говорится в сообщении.

В ОВА распространили сообщение Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней. Там указывается, что согласно "результатам отбора проб атмосферного воздуха в областном центре, в селах Бышев и Нижнев, а также между селами Поточище и Семаковцы превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, в частности, углерода оксида, азота диоксида, ангидрида сернистого, формальдегидов, не зафиксировано".

В ОВА напомнили, что сегодня ночью враг атаковал промышленный объект на Тернопольщине, где хранились горюче-смазочные материалы. Там отметили, что вредные вещества, которые возникли в процессе горения, попали в атмосферу и была вероятность загрязнения воздуха в соседних областях.

"Проверки качества воздуха показали, что пока превышений не обнаружено", – добавили там.