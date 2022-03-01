На такие шаги мировые производители пошли в понедельник, 28 февраля, – в результате войны России против Украины.
Россия напала на Украину: хронология основных событий
GM приостановила экспорт всех автомобилей в Россию
GM заявила, что приостановит экспорт всех автомобилей в Россию. Детройтская компания не располагает заводами в России, а продает около 3000 автомобилей ежегодно.
В это время наши мысли с народом Украины,
– говорится в заявлении GM.
Также приостановил поставки автомобилей в Россию и концерн Volvo. В своем заявлении компания заявила, что приняла такое решение из-за "потенциальных рисков, включая санкции, введенные ЕС и США". По такой же причине на такой шаг пошли и в Volkswagen.
Mercedes-Benz тоже рассматривает лишение доли в "КамАЗе"
Mercedes-Benz Group рассматривает юридические варианты скорейшего лишения своей 15% доли в "КамАЗе". Harley-Davidson тоже приостановил свой бизнес в России.
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