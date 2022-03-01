На такі кроки світові виробники пішли в понеділок, 28 лютого – через війну Росії проти України.

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GM призупинила експорт усіх автомобілів до Росії

GM заявила, що призупинить експорт усіх автомобілів до Росії. Детройтська компанія не має заводів у Росії, а продає близько 3000 автомобілів щорічно.

У цей час наші думки з народом України,

– мовиться у заяві GM.

Також призупинив поставки автомобілів в Росію і концерн Volvo. У своїй заяві компанія заявила, що прийняла таке рішення через "потенційні ризики, включаючи санкції, введені ЄС і США". Через таку саму причину на такий крок пішли і у Volkswagen.

Mercedes-Benz теж розглядає позбавлення частки в "КАМАЗі"

Mercedes-Benz Group розглядає юридичні варіанти якнайшвидшого позбавлення своєї 15% частки в "КАМАЗі". Harley-Davidson теж призупинив свій бізнес в Росії.

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