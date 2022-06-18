С начала полномасштабной российско-украинской войны прошло более 3 месяцев, но Thales заявила об остановке сотрудничества с государством-агрессором.

Кстати , Макрон подтвердил существование ограничений на поставку Украине самолетов и танков.

Как компания сотрудничала с Россией

Thales, помимо военных, оказывала услуги в банковском секторе крупным российским банкам. Впоследствии они подверглись санкциям ЕС.

В компании заявили, что прекращают банковскую деятельность. Так что группа объявляет о прекращении деятельности в России. Кроме того, компания останавливает завод по производству банковских карт.

Громкий скандал с Thales

Thales попала в скандал в апреле 2022 года. Волонтеры обнаружили оборудование компании в российской военной технике: в танке Т72Б3 и БМД-4 "Бахча". На производителя последовал шквал критики.

  • Эксперт Александр Дубилет тогда предполагал, что были не очень сложные схемы, позволявшие компаниям из списка санкций спокойно работать. То есть привлечь нужно было только одного посредника.
  • После этого запустили проект "Тотальная изоляция России", в рамках которого группа юристов-международников обратилась в правоохранительные органы Европы с требованием наказать Thales и ее "дочь", компанию Sofradir, за нарушение европейских санкций.

Визит Макрона в Украину.

Заметим, что заявление французского промышленного гиганта о выходе с российского рынка совпало с визитом президента Франции Эммануэль Макрона в Киев.

Политик отмечал, что Франция помогает Украине боеприпасами и "определенными видами вооружений". В частности, бронированной техники. Кроме того, Франция отправляет 12 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR. По словам Макрона, Зеленский просил о дополнительных САУ, поэтому в ближайшее время к этим 12 прибавится еще 6. Официальное решение о дополнительных установках Макрон должен одобрить в ближайшее время.

Кроме того, Макрон подтвердил, что у стран Запада есть договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия. В частности, штурмовые самолеты и танки.

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