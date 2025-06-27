Об этом глава оборонного ведомства Рустем Умеров заявил во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал.

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Переговоры с Россией

Умеров отметил, что после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров.

Как отметил министр обороны, Украина ожидает предметный диалог. По его словам, ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате продолжения.

Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства,

– подчеркнул глава Минобороны.

К слову, лидер Турции Эрдоган заявил, что Дональд Трамп согласился принять участие в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Однако при условии, что на них будет присутствовать глава Кремля Владимир Путин.