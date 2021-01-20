Джо Байден 20 января торжественно принес присягу президента. Соединенные Штаты пообещали, что и впредь будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.

Новый президент Джо Байден и его правительство будут работать в ближайшие месяцы над формированием внутренней и внешней политики США. Об этом говорится в видеообращении временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

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США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке состоятельной, демократической Украины, защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии,

– заявила Квин.

Напомним, 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация Байдена.

Инаугурация президента США: что известно

Байден принял присягу и приступил к исполнению обязанностей президента. Присягу также приняла вице-президентка США Камала Харрис

Из-за эпидемии коронавируса церемония была не такой масштабной, как в предыдущие годы.

Кроме того, улицы американской столицы охраняли 25 тысяч нацгвардейцев.

Обращение временного поверенного в делах США в Украине Кристины Куин: видео