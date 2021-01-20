Джо Байден 20 січня урочисто склав присягу президента. Сполучені Штати пообіцяли, що й надалі залишатимуться непохитними у підтримці України.

Новий президент Джо Байден і його уряд працюватимуть у найближчі місяці над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики США. Про це йдеться у відеозверненні тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

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США залишатимуться непохитними у своїй підтримці заможної, демократичної України, захищеної у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, зокрема й Донбасу і Криму, та стійкої проти російської агресії,

– заявила Квін.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні пройшла інавгурація Байдена.

Інавгурація президента США: що відомо

Байден склав присягу і почав виконувати обов'язки президента. Присягу також склала віцепрезидентка США Камала Гарріс

Через епідемію коронавірусу церемонія була не такою масштабною, як у попередні роки.

Крім того, вулиці американської столиці охороняли 25 тисяч нацгварційців.

Звернення тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін: відео