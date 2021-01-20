Президент США Джо Байден після інавгурації ухвалив перші рішення. Три документи він підписав, перебуваючи в президентській кімнаті в Капітолії.

Про перші рішення Байдена

Після прийняття присяги президент США підписав проголошення Дня інавгурації, номінації на посади в уряді та номінації на інші посади. Про це у твітері повідомляє телеканал ABC News.

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У своєму першому твіті після церемонії інавгурації Байден написав, що немає часу на зволікання, потрібно якнайшвидше вирішувати кризи, які виникли в країні.

Ось чому сьогодні я прямую до Овального кабінету, щоб отримати право працювати, проводячи сміливі дії та негайне полегшення для американських сімей,

– резюмував він.

Під час підписання документів поруч з ним перебувала віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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