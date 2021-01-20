Байден ухвалив перші рішення на посаді глави США
Президент США Джо Байден після інавгурації ухвалив перші рішення. Три документи він підписав, перебуваючи в президентській кімнаті в Капітолії.
Про перші рішення Байдена
Після прийняття присяги президент США підписав проголошення Дня інавгурації, номінації на посади в уряді та номінації на інші посади. Про це у твітері повідомляє телеканал ABC News.
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У своєму першому твіті після церемонії інавгурації Байден написав, що немає часу на зволікання, потрібно якнайшвидше вирішувати кризи, які виникли в країні.
Ось чому сьогодні я прямую до Овального кабінету, щоб отримати право працювати, проводячи сміливі дії та негайне полегшення для американських сімей,
– резюмував він.
Під час підписання документів поруч з ним перебувала віцепрезидентка США Камала Гарріс.
Які ще укази Байден підпише насамперед
- Найближчим часом Байден планує підписати 19 указів. Тексти документів вже готові.
- 17 з них скасують рішення його попередника Дональда Трампа.
- Цікаво, що деякі з указів скасовують одразу кілька рішень експрезидента.
- Загалом Байден може скасувати близько 100 рішень.
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