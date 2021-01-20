Президент США Джо Байден после инаугурации принял первые решения. Три документа он подписал, находясь в президентской комнате в Капитолии.

О первых решениях Байдена

После принятия присяги президент США подписал провозглашение Дня инаугурации, номинации на должности в правительстве и номинации на другие должности. Об этом в твиттере сообщает телеканал ABC News.

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В своем первом твите после церемонии инаугурации Байден написал, что нет времени на промедление, нужно как можно быстрее решать кризисы, возникшие в стране.

Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы получить право работать, проводя смелые действия и немедленное облегчение для американских семей,

– резюмировал он.

Во время подписания документов рядом с ним находилась вице-президент США Камала Харрис.

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